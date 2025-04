Ardea appuntamento il 3 maggio per il congresso cittadino di Forza Italia

Ardea, 29 aprile 2025- Sabato 3 maggio si terrà, Il congresso cittadino del partito di Forza Italia. L’incontro avrà luogo presso la sala Edo Ferri in via Niso alle ore 12.00; presiederà l’incontro il membro del coordinamento provinciale la Dott.ssa Avvocato Fiorella Di Natale, all’incontro saranno presenti, il Consigliere Regionale Fabio Capolei, il Capogruppo Consigliere Comunale Dott.ssa Edelvais Ludovici, commissario Andrea D’Amario. 🔗 , 29 aprile 2025- Sabato 3si terrà, Ildel partito di. L’incontro avrà luogo presso la sala Edo Ferri in via Niso alle ore 12.00; presiederà l’incontro il membro del coordinamento provinciale la Dott.ssa Avvocato Fiorella Di Natale, all’incontro saranno presenti, il Consigliere Regionale Fabio Capolei, il Capogruppo Consigliere Comunale Dott.ssa Edelvais Ludovici, commissario Andrea D’Amario. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

