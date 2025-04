Appuntamento dedicato all' Eurovision mostre e musei | gli eventi nell' Aretino

eventi di oggi, martedì 29 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a Arezzonotizie.it - Appuntamento dedicato all'Eurovision, mostre e musei: gli eventi nell'Aretino Ecco glidi oggi, martedì 29 aprile,. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamenti della giornataSan. 🔗 Arezzonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ornella Vanoni a margine dell'appuntamento speciale dedicato alla memoria della Liberazione davanti al Piccolo Teatro Grassi. - Quella del 25 aprile è una data che «per i giovani non è importante perché non conoscono quella storia bene e, quindi, lo sentiamo noi perché lo abbiamo vissuto in parte». Cosi Ornella Vanoni a margine dell’appuntamento speciale dedicato alla memoria della Liberazione davanti al Piccolo Teatro Grassi. Leggi anche › 25 aprile: la Liberazione rivive tra concerti, cortei e commemorazioni «Questo teatro è importantissimo, è il primo teatro in Italia che è stato aperto e c’era il sangue, ... 🔗iodonna.it

“Tragico, ma non troppo”, nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica di Bari dedicato alle sinfonie di Schubert - Giovedì 6 marzo, alle ore 20, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, si terrà il quarto appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana dedicati a Franz Schubert. “Tragico, ma non troppo”, questo il titolo della serata che prevede l’esecuzione... 🔗baritoday.it

“Energie di Comunità”, ultimo appuntamento dedicato alle imprese agricole - La biblioteca comunale Pascoli di San Mauro Pascoli (Piazza G. Mazzini, 7) ospiterà martedì sera, a partire dalle 20,30, l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Energie di Comunità” dedicato alle imprese agricole, un progetto promosso dall’Unione Rubicone e Mare con l’obiettivo di... 🔗cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Appuntamento dedicato all'Eurovision, mostre e musei: gli eventi nell'Aretino; La perla del Baltico: in questa città ci si muove solo in bicicletta e baciarsi è un obbligo, anzi un festival!. 🔗Approfondimenti da altre fonti