Approvato il rendiconto da 73 milioni di euro Socciarelli | Situazione migliorata rispetto agli scorsi anni

Approvato il rendiconto della gestione 2024, il documento che serve ad attestare la solidità economico-finanziaria dell’ente e la corretta gestione delle risorse da parte dell’amministrazione. "La gestione finanziaria del Bilancio – dichiara. 🔗 Viterbotoday.it - Approvato il rendiconto da 73 milioni di euro, Socciarelli: "Situazione migliorata rispetto agli scorsi anni" Il consiglio comunale di Montalto di Castro haildella gestione 2024, il documento che serve ad attestare la solidità economico-finanziaria dell’ente e la corretta gestione delle risorse da parte dell’amministrazione. "La gestione finanziaria del Bilancio – dichiara. 🔗 Viterbotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approvato il rendiconto da 73 milioni di euro, Socciarelli: "Situazione migliorata rispetto agli scorsi anni" - Il consiglio comunale di Montalto di Castro ha approvato il rendiconto della gestione 2024, il documento che serve ad attestare la solidità economico-finanziaria dell’ente e la corretta gestione delle risorse da parte dell’amministrazione. "La gestione finanziaria del Bilancio – dichiara... 🔗viterbotoday.it

Approvato il rendiconto da 73 milioni di euro, Socciarelli: "Situazione migliorata rispetto agli scorsi anni" - Il consiglio comunale di Montalto di Castro ha approvato il rendiconto della gestione 2024, il documento che serve ad attestare la solidità economico-finanziaria dell’ente e la corretta gestione delle risorse da parte dell’amministrazione. "La gestione finanziaria del Bilancio – dichiara... 🔗viterbotoday.it

Approvato il rendiconto. Il fondo cassa aumenta di dieci milioni di euro - La Giunta comunale, nella seduta di ieri, ha approvato lo schema di rendiconto 2024 che sarà sottoposto all’approvazione del prossimo Consiglio comunale (l’8 aprile). Ottimi risultati nel recupero crediti: risultato raggiunto, nell’attività svolta durante l’anno, anche a seguito della creazione di una task force costituita in seno all’assessorato alle finanze che, affiancando le varie responsabilità di entrata e i RUP dei lavori, è riuscita a sbloccare l’incasso di vari crediti non riscossi da tempo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Approvato il rendiconto da 73 milioni di euro, Socciarelli: Situazione migliorata rispetto agli scorsi anni; CITTA’ METROPOLITANA – Approvato il Rendiconto 2024: avanzo libero di 13,67 milioni di euro; Montalto di Castro, bilancio 2024 in verde; Approvato dalla giunta il rendiconto della Regione, 277 milioni da investire. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Approvato il rendiconto della Regione, 277 milioni da investire - (ANSA) - AOSTA, 28 APR - La giunta regionale ha approvato oggi il disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale e del Rendiconto consolidato relativi all'esercizio 2024, da presentare all'e ... 🔗msn.com

Approvato il rendiconto 2024 con 277 milioni di avanzo di amministrazione - La Giunta ha licenziato oggi il rendiconto generale 2024 della Regione autonoma Valle d'Aosta, documento che pareggia sui 2,8 miliardi di Euro e riepiloga entrate e uscite dell'esercizio finanziario. 🔗aostaoggi.it

Approvato il consuntivo. Avanzo di 33 milioni - Aumenta la pressione tributaria pro capite, da 652 euro a 804 euro in otto anni. Le cifre anticipate da Papiri: "Conti a tavolino per coprire il buco in bilancio". 🔗msn.com