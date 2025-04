App Romagna Pronto Soccorso Si consultano i pazienti in attesa

È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell'App 'Pronto Soccorso Romagna' che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell'Ausl Romagna. L'app consente a tutti i cittadini di consultare i tempi di attesa e il numero di pazienti in attesa nei Pronto Soccorsi della Romagna, suddivisi per codice colore (i dati sono aggiornati ogni 30 minuti e calcolati sulla base dell'attesa media nelle ultime 24 ore).Geolocalizzando la posizione del cittadino, l'App offre in primo piano i dati del Pronto Soccorso più vicino, ma consente allo stesso modo di consultare le informazioni di tutti e sette i Pronto Soccorso: Ravenna, Faenza, Lugo, Cesena, Forlì, Rimini e Riccione.

Nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’, ora coi tempi d'attesa anche dei Cau - È stata rilasciata su Appstore (per dispositivi Apple) e su Playstore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L'Ausl Romagna... 🔗cesenatoday.it

Aggressioni agli operatori. Aumentano i casi in Romagna: "Una psicologa al Pronto soccorso" - Tante aggressioni verbali ma in alcuni casi anche violenze fisiche. Peggiora il clima delle relazioni tra gli utenti dei servizi sanitari e gli operatori. Nel 2024 in Romagna si sono registrate in totale 517 aggressioni, delle quali 126 con una componente fisica e 45 che si sono trasformate in veri e propri infortuni. Il luogo più rischioso è il pronto soccorso, seguito dalle aree che si occupano della salute mentale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Con la nuova app dell'Ausl si sanno in anticipo i tempi di attesa a Cau e Pronto soccorso - È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei CAU dell’Ausl Romagna. L’App consente a... 🔗ravennatoday.it

Una App per i tempi d’attesa al pronto soccorso - È stata rilasciata su AppStore, per dispositivi Apple, e su PlayStore, per dispositivi Android, la nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’ che permette di avere informazione e monitorare ogn ... 🔗msn.com

Pronto Soccorso Romagna: ora l’App monitora anche i tempi di attesa nei CAU in tempo reale - È disponibile su AppStore e PlayStore la nuova versione dell'App "Pronto Soccorso Romagna", aggiornata con una novità importante: oltre a monitorare i ... 🔗ravennanotizie.it

Nuova versione App ‘Pronto Soccorso Romagna’: ora anche col numero di pazienti presenti ai CAU - È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ... 🔗ravennawebtv.it