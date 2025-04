Apertura campo di Ciccarello | inaugurazione con le Nazionali dei sindaci e dei parlamentari

inaugurazione del nuovo centro tecnico federale di Ciccarello, intitolato a Simone Neto dell’Acqua.Sabato 3 maggio, a partire dalle 8:30, prenderà il via un'intensa giornata organizzata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ricca di eventi e momenti di. 🔗 Reggiotoday.it - Apertura campo di Ciccarello: inaugurazione con le Nazionali dei sindaci e dei parlamentari E’ ormai tutto pronto per l’del nuovo centro tecnico federale di, intitolato a Simone Neto dell’Acqua.Sabato 3 maggio, a partire dalle 8:30, prenderà il via un'intensa giornata organizzata dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ricca di eventi e momenti di. 🔗 Reggiotoday.it

Su altri siti se ne discute

Dubbi russi sull’apertura Usa: “Conta la realtà sul campo” - La Russia non si aspetta miglioramenti sostanziali delle sue relazioni con gli Stati Uniti. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, citato dalla Tass. “Non siamo troppo ottimisti su un miglioramento su questo fronte, rispetto ad altri”, ha detto il diplomatico nel corso di una conferenza stampa. “Nella politica interna degli […] The post Dubbi russi sull’apertura Usa: “Conta la realtà sul campo” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

San Salvatore Telesino, mercoledì arriva il presidente De Luca per l’inaugurazione di campo pozzi - Tempo di lettura: 2 minutiUn’opera fondamentale per potenziare il sistema idrico regionale e garantire una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento dell’acqua. Sarà inaugurato mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 10:00 il campo pozzi di San Salvatore Telesino. Si proseguirà alle 10:30 con un incontro presso l’Abbazia Benedettina di San Salvatore, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio gli interventi realizzati. 🔗anteprima24.it

Campo dedicato a Carlo Mazzone: il VIDEO dell’inaugurazione - Nella giornata di oggi, mercoledì 19 marzo, Carlo Mazzone avrebbe compiuto 88 anni, con la Roma che ha scelto non solo di ricordarlo attraverso i propri profili social. Alle ore 16:30 infatti ci sarà l’inaugurazione del campo di calcio di via dei Capasso, che è stato intitolato proprio all’ex allenatore giallorosso ed al quale parteciperanno anche alcune vecchie glorie giallorosse, oltre che alla famiglia dello stesso Mazzone, il sindaco Gualtieri ed il CFO Maurizio Lombardo, che da poco ha fatto il suo arrivo all’impianto. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reggio Calabria, pronta l'inaugurazione del campo di Ciccarello; Campo di Ciccarello, lavori quasi conclusi: inaugurazione prevista per maggio; Campo di Ciccarello: gli annunci del sindaco Falcomatà e l’intitolazione; Il sindaco Falcomatà ufficializza la data di inaugurazione del campo di Ciccarello. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutto pronto per l’apertura dello storico campo di Ciccarello. I dettagli - La storica struttura sportiva intitolata a Simone Neto dell'Acqua sarà un nuovo Centro Tecnico Federale della Figc ... 🔗msn.com

Reggio. Procedono i lavori al campo di Ciccarello, l’inaugurazione è fissata per il 3 maggio - The post Reggio. Procedono i lavori al campo di Ciccarello, l’inaugurazione è fissata per il 3 maggio appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com

Campo di Ciccarello: interventi di abbellimento sul muro di recinzione – FOTO - Si lavora incessantemente presso il Campo di Ciccarello ormai giunto quasi alla ultimazione di tutti gli interventi. L’inaugurazione è fissata per il 3 di maggio, lo storico impianto ricordiamo sarà ... 🔗citynow.it