Anziani soli Un film racconta il nuovo servizio

Alla fine di marzo i numeri indicavano 49 attivazioni, 37 per residenti nel distretto di Sondrio, i restanti 12 nel Morbegnese. "A casa tutto bene", il progetto innovativo di cura domiciliare delle persone over 65 sostenuto dagli Uffici di piano di Sondrio (capofila attuatore) e Morbegno e dalla Cooperativa sociale Grandangolo, insieme all'Asst e alla Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno, si conferma un'opzione particolarmente felice per chi desidera - o, di fronte alle liste d'attesa delle Rsa, non ha alternative - mantenere il proprio caro anziano nell'atmosfera familiare della propria abitazione. Per far conoscere meglio questa opportunità, è visibile nelle sale cinematografiche di Sondrio e Morbegno e nelle tv locali, un filmato dell'Agenzia Plum che mostra l'esperienza di chi usufruisce del servizio.

Al polso Angela ha il braccialetto che monitora il battito cardiaco, la qualità del sonno e l'attività fisica. "Non lo tolgo mai – racconta –. So che se dovesse succedermi qualcosa, anche di notte, mi ..."