Anziani addestrati a come evitare le frodi

Anziani su come prevenire truffe e tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘Nonni al riparo’ avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro del Ministero dell’Interno al Comune. "Fino ad oggi sono sei gli incontri proposti ai centri Anziani cittadini, con 215 persone e sette gli appuntamenti nei quartieri per 418 partecipanti". Il prossimo appuntamento è per lunedì 19 maggio alle 15 a ‘La cumpagnia, Centro Anziani San Giorgio in via Fratelli Latini, 24). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Anziani addestrati a come evitare le frodi Proseguono gli incontri della polizia locale di Cesena rivolti aglisuprevenire truffe e tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘Nonni al riparo’ avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro del Ministero dell’Interno al Comune. "Fino ad oggi sono sei gli incontri proposti ai centricittadini, con 215 persone e sette gli appuntamenti nei quartieri per 418 partecipanti". Il prossimo appuntamento è per lunedì 19 maggio alle 15 a ‘La cumpagnia, CentroSan Giorgio in via Fratelli Latini, 24). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le folli spese per Rsa e assistere gli anziani: ecco quando si possono evitare - Mesi, se non anni di attesa, costi proibitivi e molta solitudine. Sono alcune delle parole chiave che rappresentano la condizione di chi si trova a dover gestire il dramma di un familiare anziano non autosufficiente. Come abbiamo già raccontato recentemente, i costi per Rsa e case di riposo... 🔗cataniatoday.it

Come evitare truffe e frodi nella registrazione di un dominio - Quando si ha in progetto la registrazione di un dominio occorre stare attenti ad alcuni aspetti per evitare di incappare in possibili truffe e frodi, ecco alcuni consigli utili. Come evitare truffe e frodi nella registrazione di un dominio – notizie.comRegistrare un nome a dominio è un’attività essenziale per trovare il proprio spazio sul web. Questo ovviamente può essere interessante sia per un utente privato che ha semplicemente voglia di curare il suo blog per condividere la sua passione con il mondo, sia per un’azienda o una start up. 🔗notizie.com

Criptovalute, le truffe “romantiche” aumentate del 40% grazie all’AI 5 consigli utili per evitare le frodi più comuni - Milano, 15 aprile 2025 – Bit2Me, la principale azienda spagnola di asset digitali registrata presso la Banca di Spagna e candidata di recente ai Rankia Italy Awards 2025, ha rilevato numerosi tipi di frodi nel mondo delle criptovalute che potrebbero colpire i clienti attraverso vari canali. Negli ultimi due anni, l’azienda ha prevenuto frodi per un valore complessivo di 4,4 milioni di euro, di cui 1,5 milioni nel 2023 e 2,9 milioni nel 2024, con un incremento del 93,3%. 🔗newsagent.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anziani, come evitare le truffe online; Intelligenza artificiale, come non cascare nelle truffe telefoniche AI. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anziani addestrati a come evitare le frodi - Proseguono gli incontri della polizia locale di Cesena rivolti agli anziani su come preveniretruffe e tentativi di frode. 🔗msn.com

Criptovalute, le truffe “romantiche” aumentate del 40% grazie all’ai. cinque consigli utili per evitare le frodi più comuni - Per quanto riguarda il profilo delle vittime, le frodi colpiscono tutte le fasce d'età, ma soprattutto gli anziani, che spesso hanno meno familiarità con la tecnologia e le criptovalute. 🔗napolitoday.it

Criptovalute, le truffe “romantiche” aumentate del 40% grazie all’AI Cinque consigli utili per evitare le frodi più comuni - Per quanto riguarda il profilo delle vittime, le frodi colpiscono tutte le fasce d’età, ma soprattutto gli anziani, che spesso hanno meno familiarità con la tecnologia e le criptovalute. “I truffatori ... 🔗zeroventiquattro.it