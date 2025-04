Antropolaroid al Barrocco di Pianezza

Antropolaroid ai suoi nonni e alla sua famiglia. Ripercorrendo e romanzando gli episodi più salienti della vita familiare, dai primi del '900 fino ai giorni nostri, rielabora in chiave originalissima il teatro dei 'Cunti' della terra sicula. 🔗 Torinotoday.it - Antropolaroid al Barrocco di Pianezza Tindaro Granata, siciliano di Tindari, ha dedicatoai suoi nonni e alla sua famiglia. Ripercorrendo e romanzando gli episodi più salienti della vita familiare, dai primi del '900 fino ai giorni nostri, rielabora in chiave originalissima il teatro dei 'Cunti' della terra sicula. 🔗 Torinotoday.it

