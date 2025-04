Antonio Tajani sogna un’Europa che i suoi stessi alleati vogliono indebolire

Antonio Tajani, mentre sale sull'aereo che lo porta a Valencia per il congresso del Partito popolare europeo, il partito più forte in Europa. Sono Popolari la presidente dell'Europarlamento e quella della Commissione europea, quattordici commissari, nonché i due cancellieri forti di Berlino e Varsavia. Antonio Tajani, che verrà riconfermato vicepresidente del Ppe (lo è dal 2002), in un'intervista al Giornale ha detto che la Ue si cambia «con l'elezione diretta del presidente della Commissione, che deve esserlo anche del Consiglio europeo, con più poteri al Parlamento, a cominciare finalmente da quello di iniziativa legislativa».Troppa grazia, troppo slancio. Ci accontenteremo di passi più concreti, fattibili. Il nostro ministro degli Esteri sa perfettamente che oggi questa proposta è un'utopia, e neanche necessaria per fare gli Stati Uniti d'Europa.

