Antonella Prisco Mariella di UPAS protagonista su MSC World Europa con Cambia Menti

Antonella Prisco, l’amatissima vigilessa di “Un posto al sole” sarà protagonista dello spettacolo “Cambia Menti” a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia della flotta MSC Crociere attraccata nel porto di Napoli.Lunedì 5 maggio alle ore 14.30 riprende, infatti, il ciclo di spettacoli “Mare di Incontri” ideati da MSC Crociere e aperti gratuitamente alla cittadinanza. Lo spettacolo è quindi aperto a tutti, ma per partecipare è indispensabile registrarsi al seguente link, fino ad esaurimento posti:Scritto e interpretato da Antonella Prisco, “Cambia Menti” è un viaggio attraverso disavventure semiserie e piccole psicosi che costellano i cambi di passo e di equilibrio nella vita di ognuno di noi, i cosiddetti CambiaMenti, appunto. Un modo per ridere e riflettere sui percorsi a volte accidentati e imprevisti della vita. 🔗 , l’amatissima vigilessa di “Un posto al sole” saràdello spettacolo “” a bordo di MSC, l’ammiraglia della flotta MSC Crociere attraccata nel porto di Napoli.Lunedì 5 maggio alle ore 14.30 riprende, infatti, il ciclo di spettacoli “Mare di Incontri” ideati da MSC Crociere e aperti gratuitamente alla cittadinanza. Lo spettacolo è quindi aperto a tutti, ma per partecipare è indispensabile registrarsi al seguente link, fino ad esaurimento posti:Scritto e interpretato da, “” è un viaggio attraverso disavventure semiserie e piccole psicosi che costellano i cambi di passo e di equilibrio nella vita di ognuno di noi, i cosiddetti, appunto. Un modo per ridere e riflettere sui percorsi a volte accidentati e imprevisti della vita. 🔗 Ildenaro.it

