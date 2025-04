Primacampania.it - Antimafia, sei interdittive firmate dal Prefetto di Napoli: colpiti edilizia, caseifici e imprese di pulizia

(PRIMANOTIZIE), 29 APRILE 2025 – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico campano. Nella giornata di ieri, 28 aprile, ildi, Michele di Bari, ha emesso sei nuovenei confronti di altrettante aziende operanti in diversi settori economici, tra cui, produzione di derivati del latte, commercio di autoveicoli e servizi di. Le, localizzate nei Comuni di, Marano di, Quarto e Villaricca, sono risultate coinvolte, a vario titolo, in contesti ritenuti condizionati dalla criminalità organizzata. Le misure sono frutto del coordinamento tra la Prefettura, le Forze dell’Ordine e la Divisione Investigativa, nell’ambito di un’intensa strategia di prevenzione. “Il lavoro svolto dalla Prefettura – si legge nella nota ufficiale – rappresenta una risposta concreta dello Stato per difendere l’economia sana da fenomeni di inquinamento mafioso, garantire la libera concorrenza trae tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. 🔗 Primacampania.it