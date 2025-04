Anticipazioni Uomini e Donne oggi 29 aprile 2025 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, martedì 29 aprile 2025Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 29 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggiNella scorsa puntata è proseguita la conoscenza tra Diego e Isabella. I due hanno vissuto dei momenti di intimità, ma la dama è rimasta delusa dal comportamento del cavaliere a cui aveva chiesto di non raccontarlo in puntata. Intanto per Diego è arrivata una nuova corteggiatrice: si tratta di Elisa da Parma.Veniamo a Gianmarco. Il tronista è uscito con Francesca e Cristina, ma una volta arrivato in studio si è reso conto dell’assenza di Nadia che si è auto eliminata nella scorsa puntata. 🔗 Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 aprile 2025 | Trono Classico e Over , martedì 29è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 29, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella scorsa puntata è proseguita la conoscenza tra Diego e Isabella. I due hanno vissuto dei momenti di intimità, ma la dama è rimasta delusa dal comportamento del cavaliere a cui aveva chiesto di non raccontarlo in puntata. Intanto per Diego è arrivata una nuova corteggiatrice: si tratta di Elisa da Parma.Veniamo a Gianmarco. Il tronista è uscito con Francesca e Cristina, ma una volta arrivato in studio si è reso conto dell’assenza di Nadia che si è auto eliminata nella scorsa puntata. 🔗 Tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 3 aprile 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, giovedì 3 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda su Canale 5 la prima parte della puntata registrata lo scorso 24 marzo. 🔗tpi.it

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 aprile 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, mercoledì 9 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 30 marzo. 🔗tpi.it

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 febbraio 2025 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, lunedì 10 febbraio 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le anticipazioni della puntata di oggi Secondo le anticipazioni, oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 28 gennaio. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 28 Aprile - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne |; Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: le lacrime di Cristina e la dichiarazione di Nadia. Caos tra gli over; Uomini e donne, Cristina se ne va e poi torna: Giuseppe esce dal programma con Rosanna; Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi, la sorpresa di Nadia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi, la sorpresa di Nadia - La registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 aprile, ha segnato un nuovo epilogo per il trono di Gianmarco Steri, conteso tra due corteggiatrici ... 🔗fanpage.it

Uomini e Donne Anticipazioni: Nadia a cuore aperto con Gianmarco, Arcangelo chiude con Gemma, ma la dama non molla! - Ieri, lunedì 28 aprile, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le Anticipazioni ci svelano che Nadia ha deciso di esternare i sentimenti per Gianmarco con una lettera, mentre nel trono o ... 🔗msn.com

Uomini e Donne anticipazioni, colpo di scena nel trono di Gianmarco: una corteggiatrice va via - Nuove anticipazioni di Uomini e Donne: ieri, domenica 27 aprile, è stata registrata una nuova puntata del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Colpo di scena inaspettato nel trono di Gia ... 🔗notizie.it