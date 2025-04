Anticipazioni Uomini e Donne | Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi la sorpresa di Nadia

Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 aprile, ha segnato un nuovo epilogo per il trono di Gianmarco Steri, conteso tra due corteggiatrici, Cristina e Nadia. Stando alle Anticipazioni, la Ferrara è tornata in studio e avrebbe ammesso i suoi sentimenti per il tronista che ora sarebbe in difficoltà per la scelta. 🔗 La registrazione didi ieri, lunedì 28 aprile, ha segnato un nuovo epilogo per il trono di, conteso tra due corteggiatrici,. Stando alle, la Ferrara èta in studio e avrebbe ammesso i suoi sentimenti per il tronista che ora sarebbe in difficoltà per la scelta. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne Anticipazioni: Cristina Pronta a Lasciare il Programma! - Anticipazioni scottanti a Uomini e Donne: Cristina Ferrara lascerà lo studio. Ecco che cosa è accaduto! Nel cuore del dating show più seguito d’Italia, Uomini e Donne, si è acceso un nuovo mistero che sta facendo tremare i social. Cristina Ferrara, corteggiatrice del tronista Gianmarco Steri, ha lasciato tutti a bocca aperta con una frase criptica postata su Instagram che sembra preannunciare un clamoroso colpo di scena. 🔗gossipnews.tv

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrera, Francesca Polizzi lascia lo studio - Martedì 11 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gianmarco Steri ha portato in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, con cui è scattato un bacio. Tina Cipollari porta una segnalazione su Orlando, corteggiatore di Gemma Galgani.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uomini e Donne Anticipazioni, ex cavaliere torna in studio, Gianmarco ai ferri corti con Cristina - Le Anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne ci svelano che ci sarà il ritorno di un ex cavaliere in studio per quanto riguarda il trono over, mentre Gianmarco Steri non sembra trovare pace con Cristina Ferrara! Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate del dating show! 🔗comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: le lacrime di Cristina e la dichiarazione di Nadia. Caos tra gli over; Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi, la sorpresa di Nadia; Uomini e donne, Cristina se ne va e poi torna: Giuseppe esce dal programma con Rosanna; Uomini e Donne: registrazione 28 aprile! Nadia si dichiara, Cristina in lacrime. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anticipazioni Uomini e Donne 29 aprile: l’esterna di Gianmarco e Cristina - Gianmarco e Cristina si baciano durante l'esterna, ma in studio esplode il caos. Intanto, Diego e Isabella si scontrano ... 🔗alphabetcity.it

Uomini e Donne Anticipazioni: Nadia a cuore aperto con Gianmarco, Arcangelo chiude con Gemma, ma la dama non molla! - Ieri, lunedì 28 aprile, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le Anticipazioni ci svelano che Nadia ha deciso di esternare i sentimenti per Gianmarco con una lettera, mentre nel trono o ... 🔗msn.com

Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: le lacrime di Cristina e la dichiarazione di Nadia. Caos tra gli over - Nella registrazione del dating show di Maria De Filippi Gianmarco, il cui trono si avvia alla conclusione ha scritto e ricevuto lettere dalle sue corteggiatrici. 🔗msn.com