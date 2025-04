Anticipazioni Belve del 29 aprile la confessione di Nathalie Guetta su Raoul Bova

Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani, parte con una settimana di ritardo: il 22 aprile è stato sospeso per lasciare spazio ai contenuti su Papa Francesco, spirato il 21 aprile. Stasera, su Rai2, a partire dalle ore 21,20, torna la conduttrice con una serie di interviste: gli ospiti della prima puntata di martedì 29 aprile sono Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. Scopriamo le Anticipazioni.

Belve, le Anticipazioni del 29 aprile

Il talk show cult condotto da Francesca Fagnani torna con interviste a dir poco esplosive. La formula del programma non è mai cambiata, ed è questa la sua forza: oltre alla consueta domanda "che belva si sente", l'obiettivo è di raccontare gli ospiti senza trucco e senza inganno. E per la prima puntata di questo nuovo ciclo di Belve possiamo attenderci (davvero) molto, a partire dalle dichiarazioni di Nathalie Guetta su Don Matteo.

Belve stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani: anticipazioni e ospiti prima puntata di martedì 29 aprile 2025 - Dopo lo slittamento per la morte di Papa Francesco, questa sera, martedì 29 aprile 2025, grande ritorno su Rai 2 di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Tra le novità c’è anche l’arrivo di un spin-off intitolato “Belve Crime“, che esplorerà il lato oscuro della cronaca. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la prima puntata di stagione che andrà in onda questa sera. 🔗superguidatv.it

Belve 2025, ospiti prima puntata 29 aprile: c’è Marcell Jacobs - Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con l’edizione 2025 del programma che dallo scorso anno ha 🔗ascoltitv.it

Anticipazioni Belve, Marcell Jacobs: “Essere spiato dal fratello di Tortu mi ha sconvolto. Io l’avrei licenziato” - Ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve 2025 di martedì 29 aprile, per la prima volta in un’intervista televisiva, Marcell Jacobs parla ... 🔗fanpage.it

Belve puntata del 29 aprile: ospiti, anticipazioni e il ruolo di Serena Brancale - Dopo lo stop di una settimana per la morte di Papa Francesco, torna su Rai 2 la nuova stagione del programma cult condotto da Francesca Fagnani ... 🔗elle.com

Le anticipazioni e gli ospiti di Belve: chi ci sarà nella puntata del 29 aprile - Al via la quinta stagione di «Belve», il programma cult ideato e condotto Francesca Fagnani, da martedì 29 aprile in prima serata, alle 21.20 su Rai 2, ogni martedì ... 🔗msn.com