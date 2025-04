Anticiclone subtropicale con massime fino a 30 gradi | sboccia l' estate

Anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in. 🔗 Napolitoday.it - Anticiclone subtropicale con massime fino a 30 gradi: sboccia l'estate “Sta per concludersi la lunga fase instabile che ha caratterizzato l’Italia in questa primavera decisamente turbolenta” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l’, ripristinando condizioni in. 🔗 Napolitoday.it

Anticiclone subtropicale sul Veneto: «Venerdì fino a 29 gradi in pianura» - Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale regalerà al Veneto un primo assaggio d'estate con una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate e temperature in deciso aumento. A dirlo sono le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com. «Fino a giovedì - spiega... 🔗trevisotoday.it

Caldo con massime di 22 gradi fino a sabato. Poi temperature in discesa e pioggia - L’anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo centrale verrà ben presto smantellato, come riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo - da una depressione atlantica che nel corso del weekend guadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l’Italia. Fino a sabato le condizioni si... 🔗parmatoday.it

Meteo, anticiclone prevalente in Calabria fino al weekend ma con qualche disturbo - L’anticiclone presente alle latitudini europee meridionali rimarrà in posizione pressoché invariata fino alla fine della settimana, coinvolgendo anche la Calabria. Con questi presupposti, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com il tempo sulla regione si manterrà in prevalenza stabile, anche se... 🔗reggiotoday.it

Anticiclone subtropicale con massime fino a 30 gradi: sboccia l'estate; Meteo, ondata di caldo in arrivo: picchi fino a 29° gradi a Novara; A Catania weekend di sole e temperature in aumento: massime fino a 23 gradi; Meteo, l'anticiclone subtropicale in rimonta ma la settimana santa sarà all'insegna della pioggia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Anticiclone subtropicale sul Veneto: «Venerdì fino a 29 gradi in pianura» - Le previsioni di Lorenzo Badellino (3bmeteo.com) per il ponte del Primo Maggio: Fino a sabato dominerà l'alta pressione sul Veneto, domenica invece atteso un primo peggioramento su montagna e zona ped ... 🔗trevisotoday.it

"Assaggio" d'estate per il Ponte del 1° maggio, ma domenica potrebbe arrivare qualche temporale - «Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sul Veneto, con temperature in deciso aumento». È Lorenzo Badellino, ... 🔗veronasera.it

Previsioni meteo, primo maggio con l’anticiclone africano: massime oltre i 30 gradi - Oltre all’escursione termica, arriverà la prima ondata di calore del 2025: con l’anticiclone africano avremo valori di circa 8°C oltre la media del periodo, localmente anche 10°C in più. Il picco del ... 🔗repubblica.it