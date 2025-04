Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia | sole e alte temperature massime oltre i 30C

sole e alte temperature a causa di un Anticiclone africano che dall’Algeria si sposterà verso Sardegna e Corsica, risalendo verso tutta l’Italia e la Francia. Il fenomeno porterà con sé – secondo le previsioni meteorologiche – una notevole escursione termica diurna, permettendo l’impennata della colonnina di mercurio oltre i 30°C anche al Nord.La maggiore escursione termica si registrerà nelle zone lontane dal mare, in particolare nelle aree interne del Centro-Sud, in Sardegna e in Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia si potrebbero registrare minime di 9°C con massime di 31°C: uno scarto di 22°C, dall’inverno dell’alba all’estate del pomeriggio. Con 8°C in più rispetto alla media del periodo, la prima ondata sarà raggiunta durante sabato 3 e domenica 4 maggio, con cielo sereno o poco nuvoloso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia: sole e alte temperature, massime oltre i 30°C Il ponte del 1 maggio si apre all’insegna del bel tempo. È previsto, fino a domenica,a causa di unche dall’Algeria si sposterà verso Sardegna e Corsica, risalendo versol’e la Francia. Il fenomeno porterà con sé – secondo le previsioni meteorologiche – una notevole escursione termica diurna, permettendo l’impennata della colonnina di mercurioi 30°C anche al Nord.La maggiore escursione termica si registrerà nelle zone lontane dal mare, in particolare nelle aree interne del Centro-Sud, in Sardegna e in Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia si potrebbero registrare minime di 9°C condi 31°C: uno scarto di 22°C, dall’inverno dell’alba all’estate del pomeriggio. Con 8°C in più rispetto alla media del periodo, la prima ondata sarà raggiunta durante sabato 3 e domenica 4 maggio, con cielo sereno o poco nuvoloso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anticiclone africano in arrivo, un anticipo di estate - L’Italia si prepara a vivere una vera svolta meteo: dopo l’ennesima perturbazione atlantica, l’anticiclone africano porterà sole e temperature quasi estive su tutto il Paese. Prima, però, sarà necessario affrontare ancora qualche giornata di instabilità. Nelle prossime ore, mentre le ultime piogge si allontaneranno dalle regioni meridionali, una nuova perturbazione si avvicinerà al Nordovest. Già […] The post Anticiclone africano in arrivo, un anticipo di estate appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Anticiclone africano, caldo in arrivo: temperature su fino a 28 gradi: dove e quando, le previsioni regione per regione - Esistono ancora le mezze stagioni: nonostante il cambiamento climatico con il conseguente riscaldamento globale sempre piu intenso, nei mesi di transizione il meteo impazzisce. Andrea Garbinato,... 🔗ilmessaggero.it

Meteo, l’Italia e l’arrivo dell’anticiclone africano - L’Italia si prepara ad accogliere l’anticiclone africano, portatore di sole e caldo, dopo un passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, nelle prossime ore, mentre le ultime piogge si allontanano dal Sud Italia, un nuovo fronte instabile si avvicina al Nordovest. In serata, le precipitazioni interesseranno le Alpi e le Prealpi piemontesi. Domenica, una perturbazione proveniente dalla Francia e diretta verso il Mar Tirreno porterà a un peggioramento diffuso al Nordovest, in Sardegna e, nel pomeriggio, anche in Toscana, Umbria, Lazio e parte ... 🔗ilfogliettone.it

Su questo argomento da altre fonti

Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia: sole e alte temperature, massime oltre i 30°C; Anticiclone africano sull'Italia nella settimana dell'1 maggio, caldo fino a 29 gradi: le previsioni meteo; Italia tra maltempo e caldo estivo: in arrivo l’anticiclone africano; Meteo: Ponte del Primo Maggio con l’Anticiclone Africano, tutto ribaltato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Anticiclone africano in arrivo su tutta Italia: sole e alte temperature, massime oltre i 30°C - Il fenomeno arriverà in Sardegna e Corsica risalendo verso Italia e Francia continentali. Alta escursione termica specie in aree del Centro-Sud ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Previsioni meteo, primo maggio con l’anticiclone africano: massime oltre i 30 gradi - Oltre all’escursione termica, arriverà la prima ondata di calore del 2025: con l’anticiclone africano avremo valori di circa 8°C oltre la media del periodo, localmente anche 10°C in più. Il picco del ... 🔗repubblica.it

Anticiclone e prima ondata di calore sul 1 maggio - Oltre all’escursione termica, arriverà la prima ondata di calore del 2025: con l’anticiclone africano avremo valori di circa 8°C oltre la media del periodo, localmente anche 10°C in più. Il picco del ... 🔗ilroma.net