Anna Lou Castoldi insultata dopo il coming out risponde | Io non mi vergogno di amare

Anna Lou Castoldi, è stata protagonista della puntata pasquale di Domenica In. Invitata insieme alla madre, Anna Lou ha parlato dei suoi progetti futuri e ha rivelato di avere una fidanzata. Alla domanda di Mara Venier "Hai il moroso?", la giovane ha risposto candidamente: "Ho una ragazza, sono innamorata". La reazione in studio è stata calorosa: Asia Argento ha subito sostenuto la figlia, commentando con affetto che la sua fidanzata "è una brava ragazza". Ma fuori dagli studi Rai la reazione non è stata la medesima, purtroppo.Classe 2001, Anna Lou Castoldi è cresciuta tra set cinematografici e studi musicali. Figlia di Asia Argento e del cantautore Morgan, ha già alle spalle esperienze nel mondo dello spettacolo: è stata concorrente nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, e ha recitato nella serie Netflix Baby.

Anna Lou Castoldi travolta dagli insulti omofobi: “Siete ancora convinti che essere gay significhi avere un disturbo mentale” - Anna Lou Castoldi dopo l'ospitata da Mara Venier è stata sommersa da commenti disgustosi e insulti omofobi: la sua denuncia social. 🔗gay.it

Anna Lou Castoldi, insulti omofobi dopo aver detto che ha una fidanzata in TV: “Sono repressi” - L'ex concorrente di Ballando, figlia di Asia Argento e Morgan, aveva detto a Domenica In che ha una fidanzata. E ha mostrato i commenti omofobi che le stanno arrivando. 🔗cinemaserietv.it

