Anna Bazzali | la ragazza di 17 anni morta dopo un terribile schianto in moto contro un furgone

Anna Bazzali aveva 17 anni e una grande passione per le moto. Sui social, Instagram soprattutto, qualche scatto la ritrae in sella alla sua Yamaha 125. A portarle via sogni, vita e speranze, è stato un tremendo incidente avvenuto lunedì sera (28 aprile), poco prima delle 20. Sulla strada. 🔗 Europa.today.it - Anna Bazzali: la ragazza di 17 anni morta dopo un terribile schianto in moto contro un furgone aveva 17e una grande passione per le. Sui social, Instagram soprattutto, qualche scatto la ritrae in sella alla sua Yamaha 125. A portarle via sogni, vita e speranze, è stato un tremendo incidente avvenuto lunedì sera (28 aprile), poco prima delle 20. Sulla strada. 🔗 Europa.today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anna Bazzali morta a 17 anni nell'incidente in moto: «L'aveva comprata un mese fa». Era una promessa del volley, lo schianto prima dell'allenamento - Anna Bazzali aveva 17 anni. È morta ieri, lunedì 28 aprile, in un incidente in moto sulla Strada Provinciale Pedemontana Est alle porte di Mamiano, frazione del comune di... 🔗leggo.it

Italia, schianto micidiale in moto: muore a 17 anni Anna Bazzali, promessa del volley - Una giovane vita spezzata troppo presto. Anna Bazzali, appena 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella serata di lunedì 28 aprile. In sella alla sua moto Yamaha 125, la ragazza si stava dirigendo all’allenamento con la sua squadra di pallavolo, ma non è mai arrivata a destinazione. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 20. Un impatto violento con un’auto, che non le ha lasciato scampo. 🔗thesocialpost.it

Sora, presentazione del libro dell’On.le Anna Teresa Formisano “Politica. Storia di una ragazza” - A qualche giorno di distanza dalla “festa” dell’8 Marzo, l’Associazione SOS Donna, con il patrocinio del Comune di Sora, dell'AIPES e del Consorzio dei servizi sociali del Cassinate, è lieta di presentare il libro dell’On.le Anna Teresa Formisano, “Politica. Storia di una ragazza”. L'evento si... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Anna Bazzali: la ragazza di 17 anni morta dopo un terribile schianto in moto contro un furgone; Le moto, il volley, l'arte. Anna, uccisa dallo schianto a 17 anni: spazzati via sogni, vita e speranze; Anna Bazzali morta a 17 anni nell'incidente in moto: «L'aveva comprata un mese fa». Era una promessa del volle; Scontro auto-moto: morta ragazza di 17 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anna Bazzali: la ragazza di 17 anni morta dopo un terribile schianto in moto contro un furgone - Anna Bazzali aveva 17 anni e una grande passione per le moto ... non c'era più nulla da fare: la ragazza è morta sul colpo. Sotto choc il conducente del furgone, le cui condizioni non sarebbero gravi. 🔗today.it

Schianto in moto, morta una giovane promessa del volley: aveva solo 17 anni - Tragico incidente in moto sulla Strada Provinciale Pedemontana Est, alle porte di Traversetolo, in provincia di Parma. La dinamica dello schianto e la storia della ragazza morta. 🔗notizie.it

Italia, schianto micidiale in moto: muore a 17 anni Anna Bazzali, promessa del volley - Una giovane vita spezzata troppo presto. Anna Bazzali, appena 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella serata di lunedì 28 aprile. 🔗thesocialpost.it