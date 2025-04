Anghiari convegno sul ricambio generazionale Polcri | Il futuro dell' artigianato in mano ai giovani

ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico toscano" che si è svolto nell'Auditorium di Anghiari in occasione della 50ª Mostra Mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana. All'incontro hanno partecipato.

Tanti spunti al convegno sul ricambio generazionale che si è tenuto alla 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana - Arezzo, 29 aprile 2025 – Tanti spunti al convegno sul ricambio generazionale che si è tenuto alla 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana All’incontro hanno partecipato oltre agli artigiani anche gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Anghiari e di Monterchi. Ad affrontare gli argomenti al centro della mattinata sono stati il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, il direttore artistico della Mostra Mercato Paola De Blasi, la coordinatrice di Artex Centro per l’artigianato artistico della Regione Toscana architetto ... 🔗lanazione.it

