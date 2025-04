Angelica Rossi incanta la giuria del Premio Mia Martini e accede alla fase successiva con il suo primo inedito

Angelica Rossi continua a stupire e conquista un nuovo traguardo nella sua giovane carriera artistica: ha superato con successo la prima fase degli Incontri artistici del prestigioso Premio Mia Martini, tenutasi a Scalea (Cosenza) dal 23 al 25 aprile.La talentuosa cantante messinese, classe 2008, ha lasciato il segno con una straordinaria interpretazione del brano “Ali per guardare, occhi per volare” dei Pooh. Una prova complessa, che richiede grande estensione vocale e notevole tecnica interpretativa, affrontata con maestria e sensibilità. La sua esibizione ha impressionato la Commissione artistica, composta da nomi di spicco del panorama musicale italiano: Franco Fasano, direttore artistico del Premio e celebre autore; Mario Rosini, cantante e musicista con all’attivo numerose partecipazioni a Sanremo; Deborah Iurato, vincitrice di Amici nel 2014; e Rita Perrotta, talent scouter per programmi televisivi come X Factor e The Voice. 🔗 Laprimapagina.it - Angelica Rossi incanta la giuria del Premio Mia Martini e accede alla fase successiva con il suo primo inedito continua a stupire e conquista un nuovo traguardo nella sua giovane carriera artistica: ha superato con successo la primadegli Incontri artistici del prestigiosoMia, tenutasi a Scalea (Cosenza) dal 23 al 25 aprile.La talentuosa cantante messinese, classe 2008, ha lasciato il segno con una straordinaria interpretazione del brano “Ali per guardare, occhi per volare” dei Pooh. Una prova complessa, che richiede grande estensione vocale e notevole tecnica interpretativa, affrontata con maestria e sensibilità. La sua esibizione ha impressionato la Commissione artistica, composta da nomi di spicco del panorama musicale italiano: Franco Fasano, direttore artistico dele celebre autore; Mario Rosini, cantante e musicista con all’attivo numerose partecipazioni a Sanremo; Deborah Iurato, vincitrice di Amici nel 2014; e Rita Perrotta, talent scouter per programmi televisivi come X Factor e The Voice. 🔗 Laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

