Anemia nei primi mesi di gravidanza aumenta il rischio di problemi al cuore nel neonato | lo rivela uno studio

studio dell’Università di Oxford ha rivelato che l’Anemia nelle prime settimane di gravidanza può aumentare del 47% il rischio di cardiopatie congenite nel nascituro. La scoperta apre nuove prospettive sulla prevenzione, puntando sull’integrazione di ferro come possibile strategia per ridurre i casi fin dalle prime fasi gestazionali. 🔗 Un nuovodell’Università di Oxford hato che l’nelle prime settimane dipuòre del 47% ildi cardiopatie congenite nel nascituro. La scoperta apre nuove prospettive sulla prevenzione, puntando sull’integrazione di ferro come possibile strategia per ridurre i casi fin dalle prime fasi gestazionali. 🔗 Fanpage.it

