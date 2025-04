Andy Roddick sul rientro di Sinner | A Roma ci sarà tensione ma può vincere il Roland Garros

Sinner, che farà il suo rientro ufficiale nel circuito tra una decina di giorni a Roma per gli Internazionali d’Italia 2025 dopo una sospensione di tre mesi (che scadrà il 4 maggio) per la vicenda Clostebol. L’azzurro sarà dunque osservato speciale sui campi in terra battuta del Foro Italico, al primo torneo dopo il trionfo dello scorso gennaio agli Australian Open.“Non sono minimamente preoccupato per lui nel lungo termine, ma se parliamo solo del piccolo campione di partite a Roma questo apre a tanti scenari. Non sono preoccupato per come colpisce la palla e neanche per i suoi movimenti. In realtà penso che l’anno scorso sia sembrato in ottima forma sulla terra battuta. A volte dimentichiamo che è stato a un set dal battere Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros, quindi penso che nel lungo termine andrà tutto bene“, ha dichiarato Andy Roddick a Tennis Channel. 🔗 Oasport.it - Andy Roddick sul rientro di Sinner: “A Roma ci sarà tensione, ma può vincere il Roland Garros” Prosegue il countdown in vista del ritorno alle competizioni di Jannik, che farà il suoufficiale nel circuito tra una decina di giorni aper gli Internazionali d’Italia 2025 dopo una sospensione di tre mesi (che scadrà il 4 maggio) per la vicenda Clostebol. L’azzurrodunque osservato speciale sui campi in terra battuta del Foro Italico, al primo torneo dopo il trionfo dello scorso gennaio agli Australian Open.“Non sono minimamente preoccupato per lui nel lungo termine, ma se parliamo solo del piccolo campione di partite aquesto apre a tanti scenari. Non sono preoccupato per come colpisce la palla e neanche per i suoi movimenti. In realtà penso che l’anno scorso sia sembrato in ottima forma sulla terra battuta. A volte dimentichiamo che è stato a un set dal battere Carlos Alcaraz in semifinale al, quindi penso che nel lungo termine andrà tutto bene“, ha dichiaratoa Tennis Channel. 🔗 Oasport.it

Andy Roddick: “Roma il posto perfetto per il rientro di Sinner. Il pubblico di casa impazzirà” - Tra poco più di un mese andranno in scena sulla terra rossa del Foro Italico gli Internazionali d’Italia 2025, torneo combined di categoria 1000 che rappresenta l’ultimo grande appuntamento di preparazione in vista del Roland Garros. La prossima edizione del prestigioso evento romano si preannuncia molto speciale, perché vedrà il rientro in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. 🔗oasport.it

