Andrea Scanzi sceglie Maurizio Belpietro tra i giornalisti pro Meloni | Sembra Wagner al confronto di Sechi e Sallusti

Andrea Scanzi si diverte a compilare la sua pagella ai giornalisti «Meloniani» che ha incontrato in dibattiti televisivi, descrivendo per ognuno di loro una corrente di pensiero. Così il direttore di Libero, Mario Sechi, inaugura il "Sechismo", che secondo Scanzi sarebbe una «branca del pensiero che, di fatto, rinuncia al pensiero stesso per difendere sempre e comunque la Meloni. Discutere con un Sechista è del tutto inutile, perché lui – appunto – non pensa ma tifa. Non argomenta ma celebra (o insulta)». Seconda corrente di pensiero quella capeggiata da Italo Bocchino, e ribattezzata "bocchinismo". Per Scanzi sarebbe una «variante più incarognita e compiaciuta del Sechismo. Il bocchinista (con rispetto parlando) si vanta del suo essere sgradevole, schierato e malamente curvaiolo».

“Sei fuori di testa”, “Tu sei un cretino”: rissa tv tra Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti - Il giornalista del Fatto Quotidiano e il direttore del Giornale sono arrivati ai ferri corti: "Sono vent'anni che dici sciocchezze", dice il giornalista del Fatto e il direttore del Giornale risponde: "Ti hanno fatto un culo così quelli della tua redazione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Andrea Papi, ucciso dall’orsa Jj4 in Trentino: nessun processo a Maurizio Fugatti. I genitori del runner: “L’archiviazione è una pugnalata” - Non ci sarà alcun processo nei confronti del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e del sindaco di Caldes, Antonio Maini, per la morte di Andrea Papi, il runner 26enne che venne ucciso dall’orsa Jj4 in Val di Sole il 5 aprile 2023. Il giudice per le indagini preliminari Enrico Borrelli ha disposto l’archiviazione, chiesta dalla procura, dell’indagine nata dalla denuncia per omicidio colposo presentata dai famigliari del giovane. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini - Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini. clicca qui per acquistare il libro L'articolo Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

