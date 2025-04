Andrea il bambino prodigio di Love me Licia | I fan mi scrivo ancora Guadagnavo più di mamma e papà

Andrea e Giuliano incontrano Licia per casoooo.”. La voce di Cristina D'Avena introduce così uno dei programmi più amati degli anni Ottanta, Kiss me Licia , prima anime giapponese, poi cartoon e telefilm (Love me Licia, poi Licia dolce Licia) che per 4 anni impazza in Tv. ancora oggi c'è chi continua a scrivere a quell' Andrea, il bimbo boccoluto della serie, dopo 40 anni. Le lettere non sono più di carta (“me ne arrivava un sacco pieno zeppo a settimana”), non ci sono più mucchi di peluche, ma lo spirito dei reduci di allora sembra lo stesso. Sui social il destinatario si ritrova ancora a rispondere, benché oggi il paffuto Andrea, all'anagrafe Valerio Floriani, classe 1981 , sia ormai un uomo. Riccioli non ne ha più (“ma era una parrucca, tremendamente calda”) e nella vita è un manager di successo, laurea in Economia alla Bocconi, retta pagata anche coi compensi della Tv. Ilgiorno.it - Andrea, il bambino prodigio di Love me Licia: "I fan mi scrivo ancora. Guadagnavo più di mamma e papà" Leggi su Ilgiorno.it “Un giorno di pioggiae Giuliano incontranoper casoooo.”. La voce di Cristina D'Avena introduce così uno dei programmi più amati degli anni Ottanta, Kiss me, prima anime giapponese, poi cartoon e telefilm (me, poidolce) che per 4 anni impazza in Tv.oggi c'è chi continua a scrivere a quell', il bimbo boccoluto della serie, dopo 40 anni. Le lettere non sono più di carta (“me ne arrivava un sacco pieno zeppo a settimana”), non ci sono più mucchi di peluche, ma lo spirito dei reduci di allora sembra lo stesso. Sui social il destinatario si ritrovaa rispondere, benché oggi il paffuto, all'anagrafe Valerio Floriani, classe 1981 , sia ormai un uomo. Riccioli non ne ha più (“ma era una parrucca, tremendamente calda”) e nella vita è un manager di successo, laurea in Economia alla Bocconi, retta pagata anche coi compensi della Tv.

Approfondimenti da altre fonti

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori, svelato il sesso del bambino - L'annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari L'articolo Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori, svelato il sesso del bambino proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Il bambino prodigio ce l’ha fatta: l’Oscar di Kieran Culkin - Era tra i favoriti della vigilia Kieran Culkin era tra i favoriti della viglia della notte degli Oscar 2025. L’attore ha vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista per il film A Real Pain. Una bella storia, made in Hollywood per un bambino prodigio, vissuto nell’ombra nel fratello maggiore Macaulay Culkin. I due sono infatti diventati famosi grazie alla loro interpretazione in “Mamma Ho perso l’Aereo”, anche se Macaulay per anni è stata la vera star di casa. 🔗361magazine.com

Alessandro Gervasi: chi è il bambino prodigio con l’orecchio assoluto che ha incantato Sanremo - A soli sei anni, Alessandro Gervasi ha già dimostrato un talento eccezionale al Festival di Sanremo 2025. Il piccolo musicista, originario di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani, ha incantato il pubblico suonando al pianoforte il celebre brano Champagne di Peppino di Capri. Non è un caso che sia stato scelto per interpretare il giovane […] The post Alessandro Gervasi: chi è il bambino prodigio con l’orecchio assoluto che ha incantato Sanremo first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Andrea, il bambino prodigio di Love me Licia: "I fan mi scrivo ancora. Guadagnavo più di mamma e papà" - Valerio Floriani, classe 1981, fu reclutato in una scuola di Monza per la serie cult degli anni Ottanta ispirata al cartone Kiss me Licia: “Con quei soldi mi sono pagato la Bocconi, oggi faccio il dir ... 🔗ilgiorno.it

Andrea Bocelli, stasera l'omaggio ai 30 anni di carriera del tenore: la malattia, la vita privata, la figlia prodigio e la splendida tenuta in Toscana - Stasera in tv, mercoledì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda Andrea Bocelli 30 The Celebration, un omaggio ai 30 anni di successi di Andrea Bocelli, il tenore italiano più ... 🔗msn.com