Andrea De Angelis vicepresidente Compliance e Anticorruzione di Telespazio

Andrea De Angelis è nominato vicepresidente Compliance e Anticorruzione di Telespazio, azienda di riferimento nei servizi satellitari, geoinformazione e sistemi di navigazione, partecipata da Leonardo e Thales. La nuova nomina segna un passo significativo nella sua carriera, dopo aver ricoperto dal 2019 il ruolo di Head of Compliance all’interno della stessa società.Con questa decisione, Telespazio rafforza il proprio impegno nel potenziare il sistema di governance e nel presidiare con sempre maggiore attenzione le tematiche legate alla conformità e all’integrità aziendale, considerate strategiche per la crescita a livello globale.Prima del suo ingresso in Telespazio, De Angelis matura una lunga esperienza nel gruppo Leonardo, dove lavora dal 2005 al 2019, arrivando a ricoprire l’incarico di Head of Business Compliance Divisions Aircraft and Aerostructures. 🔗 Deè nominatodi, azienda di riferimento nei servizi satellitari, geoinformazione e sistemi di navigazione, partecipata da Leonardo e Thales. La nuova nomina segna un passo significativo nella sua carriera, dopo aver ricoperto dal 2019 il ruolo di Head ofall’interno della stessa società.Con questa decisione,rafforza il proprio impegno nel potenziare il sistema di governance e nel presidiare con sempre maggiore attenzione le tematiche legate alla conformità e all’integrità aziendale, considerate strategiche per la crescita a livello globale.Prima del suo ingresso in, Dematura una lunga esperienza nel gruppo Leonardo, dove lavora dal 2005 al 2019, arrivando a ricoprire l’incarico di Head of BusinessDivisions Aircraft and Aerostructures. 🔗 Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Andrea Arcangeli, chi è l’ex fidanzato di Matilda De Angelis - Matilda De Angelis, bolognese classe 1995. Nata con la passione per la musica, con il gruppo Rumba De Bodas icide un album e si esibisce in giro per l’Italia e l’Europa. Ma nel 2016, con il personaggio di Giulia, sorella di Stefano Accorsi nel film di Matteo Rovere Veloce come il vento conquista tutti, vince premi e viene candidata al David di Donatello. Da quel momento il Cinema entra prepotentemente nella sua vita. 🔗metropolitanmagazine.it

Lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore: addio agli attori Valentina Tomada e Andrea Savorelli - Il cast della soap Il Paradiso delle Signore piange la scomparsa di altri due interpreti, dopo l'addio a Pietro Genuardi. Si tratta dell'attrice Valentina Tomada e l'attore Andrea Savorelli 🔗comingsoon.it

Andrea Savorelli, giovane attore de 'Il Paradiso delle Signore', è morto un mese fa. L'annuncio della sorella - È morto Andrea Savorelli, 30 anni, giovane attore che aveva interpretato Pietro Conti nella serie "Il Paradiso delle Signore", Rai 1. Ad annunciarlo sui social è stata la sorella Alessandra, informando che il decesso risalirebbe ormai a un mese fa. Negli scorsi giorni si erano rincorse alcune... 🔗milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Andrea De Angelis vicepresidente Compliance e Anticorruzione di Telespazio; Il Mondo alla Radio speciale Earth Day 12.04.2025; Vannacci sceglie Cristiano Romani come vice presidente nazionale del Mondo al Contrario. Un altro aretino nel consiglio del movimento; Radio Vaticana con Voi 11.04.2025 - Podcast - Radio Vaticana. 🔗Ne parlano su altre fonti

AUDIO - Stadio della Roma, de Angelis: "Vi spiego perché il club ha deciso di non attendere gli scavi" - Nel corso della trasmissione 'Secondo Tempo' di Radio Romanista, il cronista Andrea de Angelis ha parlato delle ultime notizie relative al progetto dello Stadio della Roma. Ecco le sue parole. Oggi Gu ... 🔗informazione.it