Ancora un negozio derubato Spaccata dal parrucchiere | via 20 euro phon e piastra

derubato. Nel mirino dei ladri il negozio di parrucchiere “Pazzie per la testa“ in via Riberia, a Vigevano. Nella notte tra sabato e domenica i malviventi hanno rotto una finestra laterale che si affaccia su via Saporiti e, una volta entrati nel negozio, hanno rubato i pochissimi contanti lasciati come fondocassa, solo una ventina di euro, portando via anche un phon e una piastra per capelli. Al solito, un bottino magro ma un danno più consistente per l’esercente. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Ilgiorno.it - Ancora un negozio derubato. Spaccata dal parrucchiere: via 20 euro, phon e piastra Leggi su Ilgiorno.it Un altro esercizio commerciale. Nel mirino dei ladri ildi“Pazzie per la testa“ in via Riberia, a Vigevano. Nella notte tra sabato e domenica i malviventi hanno rotto una finestra laterale che si affaccia su via Saporiti e, una volta entrati nel, hanno rubato i pochissimi contanti lasciati come fondocassa, solo una ventina di, portando via anche une unaper capelli. Al solito, un bottino magro ma un danno più consistente per l’esercente. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.

