Ancona urla dall’appartamento fanno scoprire 200 grammi di hashish | coppia denunciata per spaccio

coppia è stata denunciata ad Ancona per detenzione di droga. La Polizia ha trovato hashish e strumenti per il confezionamento.

Ancona, la polizia arriva per un litigio e le urla di una donna, ma trova l'hashish: fidanzati nei guai - ANCONA - La polizia arriva per un litigio e le urla di una donna che allarmano i passanti, ma trova l'hashish: fidanzati denunciati dalla Polizia ... 🔗msn.com

Ancona, il furibondo litigio tradisce i fidanzati: blitz in casa, trovati due etti di droga - ANCONA Se non avessero messo in scena un furibondo litigio tra le mura domestiche, probabilmente l’avrebbero fatta franca. E, invece, le parole grosse volate per una scenata di gelosia ... 🔗msn.com