Ancona sequestrata discarica abusiva di 35 mila metri quadrati

Ancona, 29 aprile 2025 — I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Ancona, in collaborazione con quelli del Comando Provinciale dorico e della Stazione di Osimo, oltre ai colleghi di Brescia, Bologna, Perugia, Bari e al personale dell'Agenzia regionale protezione ambiente Marche, hanno eseguito questa mattina ad Agugliano un sequestro probatorio con preventivo d'urgenza verso un impianto abusivo di gestione dei rifiuti, con dimensione di circa 35 mila metri quadrati, dove erano gestiti circa 60 mila metri cubi di rifiuti.Il sequestro I provvedimenti sono stati disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona a carico di sei persone coinvolte a vario titolo nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti costituiti da sfalci e potature, che derivavano dalla manutenzione del verde pubblico e privato, misti ad altre tipologie di rifiuti come plastica, ferro, sabbia, inerti da demolizioni e da attività edili, oltre a rifiuti provenienti dalla pulizia del litorale marchigiano.

