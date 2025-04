Anche sui Google Pixel si potrà spegnere lo schermo con un doppio tocco

Google Pixel hanno a lungo invidiato una funzionalità semplice ma essenziale dei dispositivi Samsung: la possibilità di spegnere o riattivare lo schermo con un semplice doppio tocco. Fino a oggi, questa opzione era disponibile sui Pixel solo tramite app di terze parti o limitata alla modalità di sospensione. Con l’arrivo di Android 16 Beta 4, però, il panorama sta per cambiare: Google ha integrato nativamente il gesto a doppio tocco per lo spegnimento dello schermo, segnando un passo importante verso un’esperienza utente più intuitiva e competitiva.Recensione Pixel 9 Pro XL: il “vecchio” Android 14 e il nuovo Gemini IAAndroid 16 Beta 4: finalmente il doppio tocco per spegnere lo schermoSecondo un’analisi di Android Authority, nel codice dell’ultima beta di Android 16 è emerso un riferimento a una funzionalità a lungo attesa: il doppio tocco per spegnere lo schermo sui dispositivi Pixel. 🔗 .com - Anche sui Google Pixel si potrà spegnere lo schermo con un doppio tocco Gli utenti deihanno a lungo invidiato una funzionalità semplice ma essenziale dei dispositivi Samsung: la possibilità dio riattivare locon un semplice. Fino a oggi, questa opzione era disponibile suisolo tramite app di terze parti o limitata alla modalità di sospensione. Con l’arrivo di Android 16 Beta 4, però, il panorama sta per cambiare:ha integrato nativamente il gesto aper lo spegnimento dello, segnando un passo importante verso un’esperienza utente più intuitiva e competitiva.Recensione9 Pro XL: il “vecchio” Android 14 e il nuovo Gemini IAAndroid 16 Beta 4: finalmente ilperloSecondo un’analisi di Android Authority, nel codice dell’ultima beta di Android 16 è emerso un riferimento a una funzionalità a lungo attesa: ilperlosui dispositivi. 🔗 .com

