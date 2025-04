Anche i gatti possono avere la forfora | perché si forma e come eliminarla

Anche i gatti possono avere la forfora, spesso segnale di problemi come parassiti, malattie metaboliche, allergie, stress o cattiva alimentazione. Ogni causa ha la sua cura: per eliminarla serve una diagnosi veterinaria e un trattamento mirato. 🔗 la, spesso segnale di problemiparassiti, malattie metaboliche, allergie, stress o cattiva alimentazione. Ogni causa ha la sua cura: perserve una diagnosi veterinaria e un trattamento mirato. 🔗 Fanpage.it

