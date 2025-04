Anche i carabinieri in congedo impegnati contro i disagi dell' overtourism

Anche i volontari dell'associazione carabinieri in congedo impegnati per contrastare i disagi dell'overtourism. Il Comune di Varenna ha infatti deciso di rinnovare per tutto il 2025 la collaborazione con l’Associazione Nazionale carabinieri "per garantire un presidio supplementare sul territorio". 🔗 Leccotoday.it - Anche i carabinieri in congedo impegnati contro i disagi dell'overtourism i volontari'associazioneinper contrastare i. Il Comune di Varenna ha infatti deciso di rinnovare per tutto il 2025 la collaborazione con l’Associazione Nazionale"per garantire un presidio supplementare sul territorio". 🔗 Leccotoday.it

