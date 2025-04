Ancelotti in Brasile Roma su Fabregas | come cambia il valzer delle panchine

Ancelotti sulla panchina del Real Madrid si sta avvicinando ai titoli di coda, al punto che l'allenatore italiano non guiderà i Blancos già a partire dal Mondiale per Club. Nelle ultime ore, infatti, 'As' e 'MARCA' hanno confermato che l'ex Napoli e Milan ha già raggiunto un accordo con la CBF e che già a partire da giugno occuperà la panchina del Brasile nelle partite di qualificazione al Mondiale del 2026.Ancelotti in Brasile, Roma su Fabregas: come cambia il valzer delle panchine (Lapresse) – calciomercato.itProprio la voglia di tornare a fare la voce grossa nelle rassegne iridate ha spinto la federazione brasiliana ad offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a Carletto, che verrà salutato dal club blanco con tutti gli onori del caso.

