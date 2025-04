Sport.quotidiano.net - Ancelotti, accordo verbale con il Brasile?

Madrid, 29 aprile 2025 – Carloe il Real Madrid non sono mai stati così lontani. Il mister italiano, infatti sarebbe vicinissimo alla panchina del, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. La 2024-25 non è stata sicuramente la miglior stagione per l'allenatore del Real: i blancos, infatti, hanno abbandonato il cammino in Champions League ai quarti di finale contro l'Arsenal, a seguito di un doppio confronto che ha messo a nudo tutti i limiti della squadra, e anche nelle competizioni nazionali Bellingham e compagni hanno faticato e non poco. Proprio la sconfitta di sabato contro il Barcellona, in finale di Coppa del Re, sarebbe stata decisiva per l'addio dial termine della stagione. In questa stagione, il Real Madrid ha perso tutte e tre le gare contro i blaugrana: 4-0 il 26 ottobre (in Liga), 5-2 il 12 gennaio (in Supercoppa) e 3-2 il 26 aprile (in Coppa del Re). 🔗 Sport.quotidiano.net