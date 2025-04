Anatroccoli salvati dai cittadini

Anatroccoli tra le strade, salvati da cittadini e volontari. Con l’arrivo della primavera e la schiusa delle uova, è allarme per i germani reali in tutta l’area sud di Milano. Decine di famiglie di anatre, con al seguito i piccoli Anatroccoli, si avventurano tra centri abitati, rotatorie e strade trafficate, rischiando di fare una brutta fine.A Rozzano, un salvataggio provvidenziale è stato effettuato grazie alla sinergia tra la polizia locale, l’associazione Crazy Cats e l’Oasi Smeraldino. Una mamma anatra con i suoi nove piccoli era rimasta intrappolata all’interno di un recinto. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, sono stati liberati e accolti in sicurezza nel Parco delle Rogge, dove ora vivono felici.A Paullo, invece, sabato scorso si è verificato un altro intervento di emergenza: otto germani reali e la loro mamma sono stati recuperati dal cortile di un condominio in via Dante. Ilgiorno.it - Anatroccoli salvati dai cittadini Leggi su Ilgiorno.it Emergenza germani reali:tra le strade,dae volontari. Con l’arrivo della primavera e la schiusa delle uova, è allarme per i germani reali in tutta l’area sud di Milano. Decine di famiglie di anatre, con al seguito i piccoli, si avventurano tra centri abitati, rotatorie e strade trafficate, rischiando di fare una brutta fine.A Rozzano, un salvataggio provvidenziale è stato effettuato grazie alla sinergia tra la polizia locale, l’associazione Crazy Cats e l’Oasi Smeraldino. Una mamma anatra con i suoi nove piccoli era rimasta intrappolata all’interno di un recinto. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, sono stati liberati e accolti in sicurezza nel Parco delle Rogge, dove ora vivono felici.A Paullo, invece, sabato scorso si è verificato un altro intervento di emergenza: otto germani reali e la loro mamma sono stati recuperati dal cortile di un condominio in via Dante.

Su questo argomento da altre fonti

La famiglia di anatroccoli che volevano attraversare la strada e sono stati salvati da un ragazzo - Era al balcone quando, improvvisamente, ha notato quella dolcissima famiglia di anatroccoli: mamma e i suoi cuccioli che nuotavano nel canale. Poi usciti dall’acqua hanno iniziato ad avvicinarsi alla strada. A quel punto il giovane si è precipitato in strada, e visto il pericolo ha fermato le... 🔗monzatoday.it

Anatroccoli a Lacchiarella. Nidiata a spasso per le vie. Scatta il soccorso: salvati - Una nidiata di anatroccoli con la loro mamma si è persa nel centro della città. Allertati da una cittadina, sono intervenuti prima la polizia locale, poi le Gev della Città Metropolitana, che hanno recuperato i piccoli, liberandoli poco dopo in una roggia. La mamma, che si era allontanata durante le operazioni di soccorso, è tornata dai suoi dodici anatroccoli. Erano a spasso per le vie del centro la prima mattina, si sono spaventati e si erano rifugiati nella piazza principale, vicino al municipio, dove un tempo c’era la farmacia comunale. 🔗ilgiorno.it

Benessere dei cittadini, Firenze al primo posto in Italia - Firenze, 4 aprile 2025 – E' Firenze la città metropolitana italiana che nel 2024 è stata capace di generare il più alto livello di 'valore pubblico', vale a dire benessere sociale, economico, ambientale, sanitario e istituzionale a favore di cittadini, imprese e altri portatori di interesse. La città toscana fa un balzo di tre posizioni, scalzando dalla prima piazza Milano che comunque resta prima per valore economico generato. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Anatroccoli salvati dai cittadini; Salvati nove anatroccoli e la loro mamma in un cortile di Torino: sono stati liberati in riva al Po; Mamma germano e i suoi 11 anatroccoli salvati dai cittadini di Trezzano; La famiglia di anatroccoli che volevano attraversare la strada e sono stati salvati da un ragazzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Anatroccoli salvati dai cittadini - Emergenza germani reali: anatroccoli tra le strade, salvati da cittadini e volontari. Con l’arrivo della primavera e la schiusa delle uova, è allarme per i germani reali in tutta l’area sud di Milano. 🔗ilgiorno.it

Anatroccoli salvati in tangenziale - MODENA. Era iniziata come una mattina qualunque, ma il primo caldo di aprile ha dato il via a una giornata che resterà impressa nei ricordi dei volontari dell’associazione “Il Pettirosso” di Modena. T ... 🔗msn.com

La famiglia di anatroccoli che volevano attraversare la strada e sono stati salvati da un ragazzo - Era al balcone quando, improvvisamente, ha notato quella dolcissima famiglia di anatroccoli: mamma e i suoi cuccioli che nuotavano nel canale. Poi usciti dall’acqua hanno iniziato ad avvicinarsi alla ... 🔗monzatoday.it