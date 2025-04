Anatomia di un delitto | Samson scrive ai pm con Ilaria nella valigia si fermò dal tabaccaio

Anatomia di un omicidio nelle parole di una confessione, Mark Samson ha spiegato così in una lettera il femminicidio di Ilaria Sula: "Dalle 22.15 a mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone con cui legare.

Ilaria Sula, Samson scrive ai genitori della ragazza: “Scusatemi per atroce delitto” - Mark Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio di Ilaria Sula ha scritto e inviato dal carcere una lettera alla famiglia della ragazza con cui chiede perdono per il suo gesto. La lettera di Mark Samson “Sono Mark Samson e scrivo dalla mia cella dove resterò per svariati anni. Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. E’ banale chiedere le scuse per il dolore che ho arrecato, ma voglio chiedere scusa a Ilaria e non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare”. 🔗lapresse.it

Samson si fermò a comprare sigarette col cadavere in auto - Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, in una lettera inviata ai pm di Roma fornisce la sua versione su quanto avvenuto prima e dopo il delitto, il 25 e 26 marzo scorsi. (ANSA) ... 🔗ansa.it

