Anastasio annuncia le date del suo tour nei club i biglietti

tour nei club di Anastasio che presenterà l'album Le Macchine Non Possono Pregare Dopo l'uscita del suo ultimo album Le Macchine Non Possono Pregare (WoodwormUniversal Music Italia), è arrivato il momento per Anastasio di tornare sul palco: otto date in programma per ottobre 2025 nei principali club italiani con il LMNPP tour, l'occasione per portare dal vivo non un semplice concerto ma una vera e propria opera rap. I biglietti per il tour prodotto da Area Live in collaborazione con CMN Produzioni sono disponibili da oggi.Il calendario completo16 ottobre 2025 Roma Monk club17 ottobre 2025 Bologna Locomotiv club18 ottobre 2025 Firenze Viper Theatre23 ottobre 2025 Modugno (BA) Demodè club24 ottobre 2025 Perugia) Urban club25 ottobre 2025 Napoli Teatro Bolivar29 ottobre 2025 Torino Off Topic30 ottobre 2025 Milano Santeria

