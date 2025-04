Anastasia il musical a Firenze

Firenze, 29 aprile 2025 – “Anastasia il musical” è la nuova produzione italiana di Broadway Italia, in collaborazione con Gruppo IMARTS. Forse alcune persone si ricorderanno della famosa canzone “Quando viene dicembre.”, appartenente al classico d’animazione del 1997 Anastasia, e interpretata dalla celeberrima Tosca (quest’anno nominata testimonial della Festa della Musica presso il Ministero della Cultura). Il nuovo musical ha restituito memoria ai brani del cartone animato, con l’aggiunta, però, anche di altre melodie che sono state tradotte da Franco Travaglio.Dall’8 all’11 maggio, il palco del Mandela Forum, farà rivivere il sogno di Anya, interpretata e cantata da Sofia Caselli, attrice e cantante romana, classe 1994. “Anastasia rappresenta una emozionalità, un’emozione di vita, di una particolare vita, di un particolare momento, di un particolare sogno che tutti noi, in realtà, custodiamo dentro noi stessi”. 🔗 Lanazione.it - Anastasia, il musical a Firenze , 29 aprile 2025 – “il” è la nuova produzione italiana di Broadway Italia, in collaborazione con Gruppo IMARTS. Forse alcune persone si ricorderanno della famosa canzone “Quando viene dicembre.”, appartenente al classico d’animazione del 1997, e interpretata dalla celeberrima Tosca (quest’anno nominata testimonial della Festa della Musica presso il Ministero della Cultura). Il nuovoha restituito memoria ai brani del cartone animato, con l’aggiunta, però, anche di altre melodie che sono state tradotte da Franco Travaglio.Dall’8 all’11 maggio, il palco del Mandela Forum, farà rivivere il sogno di Anya, interpretata e cantata da Sofia Caselli, attrice e cantante romana, classe 1994. “rappresenta una emozionalità, un’emozione di vita, di una particolare vita, di un particolare momento, di un particolare sogno che tutti noi, in realtà, custodiamo dentro noi stessi”. 🔗 Lanazione.it

