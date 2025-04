Anas riprendono i lavori nella galleria Monte Pergola

lavori nella galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”: per l’occasione, questa mattina, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel tunnel al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio. 🔗 Salernotoday.it - Anas, riprendono i lavori nella galleria Monte Pergola Al via, i’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”: per l’occasione, questa mattina, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel tunnel al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio. 🔗 Salernotoday.it

Anas, prorogate le chiusure notturne lungo la E45 per consentire i lavori nella galleria - Anas informa in una nota che le chiusure notturne lungo la E45, tra gli svincoli di Verghereto e Bagno di Romagna, saranno prorogate fino al 23 febbraio per consentire i lavori nella galleria Roccaccia. "Dalle 21 alle 6 il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, che comprende anche la Sp... 🔗cesenatoday.it

Riapre al traffico la galleria sulla 125 a Muravera - L'Anas ha riaperto al traffico la galleria Arexini sulla statale 125 Var, nel territorio di Muravera, sebbene in modalità provvisoria. I lavori, infatti, rimarranno sospesi fino al 7 maggio per evitar ... 🔗rainews.it

INFRASTRUTTURE ANAS: annunciati lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione della galleria ‘Palombari’ - A partire da oggi e fino venerdì 30 maggio 2025 proseguiranno le attività di riqualificazione ed efficientamento degli impianti all’interno della galleria “Palombari” lungo la SS688 “Di ... 🔗statoquotidiano.it