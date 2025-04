Anas riprendono i lavori nella galleria Monte Pergola

lavori nella galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”: per l’occasione, questa mattina, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel tunnel al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio. 🔗 Salernotoday.it - Anas, riprendono i lavori nella galleria Monte Pergola Al via, i’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”: per l’occasione, questa mattina, si è tenuto un sopralluogo tecnico nel tunnel al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio. 🔗 Salernotoday.it

Anas, prorogate le chiusure notturne lungo la E45 per consentire i lavori nella galleria - Anas informa in una nota che le chiusure notturne lungo la E45, tra gli svincoli di Verghereto e Bagno di Romagna, saranno prorogate fino al 23 febbraio per consentire i lavori nella galleria Roccaccia. "Dalle 21 alle 6 il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, che comprende anche la Sp... 🔗cesenatoday.it

Galleria Vittorio Emanuele: finalmente i lavori anche in via Silvio Pellico, “lato oscuro” del Salotto - Milano – Qualcuno, qualche anno fa, parafrasando il celebre titolo dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side of The Moon”, ha ribattezzato via Silvio Pellico “il lato oscuro” della Galleria Vittorio Emanuele II. Sì, perché se nel Salotto dei milanesi spiccano le vetrine, le luci, i bei locali, la gente, i tanti turisti, nella strada retrostante regna il degrado urbano da tantissimi anni: asfalto ammalorato, marciapiedi manomessi, arredo urbano vetusto. 🔗ilgiorno.it

Anas, riapre al traffico la galleria sulla 125 a Muravera - L'Anas ha riaperto al traffico la galleria Arexini sulla statale 125 Var, nel territorio di Muravera, sebbene in modalità provvisoria. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Sopralluogo nella galleria monte pergola per la ripresa dei lavori sul raccordo avellino-salerno - Sopralluogo nella galleria Monte Pergola sul raccordo Avellino-Salerno per la manutenzione straordinaria gestita da Consorzio Scarl Infratech e Anas, con lavori fino all’estate 2026 per sicurezza e vi ... 🔗gaeta.it