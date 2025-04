Anac | inconferibile l' incarico a Palmerini in Abc

incarico a Lorenzo Palmerini nel novembre 2023, di membro del Cda dell’Azienda dei beni comuni, poi eletto presidente della stessa (e dimessosi quattro mesi fa) era “inconferibile”. Lo ha deliberato l’Anac-Autorità nazionale anticorruzione, che era stata sollecitata da un esposto in merito alla. 🔗 Latinatoday.it - Anac: inconferibile l'incarico a Palmerini in Abc L’a Lorenzonel novembre 2023, di membro del Cda dell’Azienda dei beni comuni, poi eletto presidente della stessa (e dimessosi quattro mesi fa) era “”. Lo ha deliberato l’-Autorità nazionale anticorruzione, che era stata sollecitata da un esposto in merito alla. 🔗 Latinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

San Michele di Serino, l'ANAC sancisce l'inconferibilità dell'incarico dell'architetto De Vita - La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), datata 5 febbraio, ha sollevato un vero e proprio terremoto politico e amministrativo nel Comune di San Michele di Serino. La decisione dell’Autorità Anticorruzione arriva dopo l'esposto proposto dai consiglieri di opposizione in... 🔗avellinotoday.it

Marotta, nuovo incarico per il numero 1 dell’Inter: è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! - di RedazioneMarotta è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! Il comunicato ufficiale dell’Inter Ancora un nuovo incarico per Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato e presidente dell’Inter è stato infatti eletto come il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. 🔗internews24.com

Anac alle stazioni appaltanti: “Necessaria maggiore tempestività. Niente ritardi per gli obiettivi del PNRR” - Con il comunicato del Presidente approvato l’11 marzo 2025, l’Anac ha fornito indicazioni sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici. È stata evidenziata la necessità di garantire la massima tempestività, evitando ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. L'articolo Anac alle stazioni appaltanti: “Necessaria maggiore tempestività. Niente ritardi per gli obiettivi del PNRR” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Anac: inconferibile l'incarico a Palmerini in Abc. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inconferibilità e incompatibilità dirigenti Asl. Nuova delibera Anac: “Valgono solo per Direttori generali, amministrativi e sanitari” - LA DELIBERA ANAC. 02 GEN - “Dopo l’emanazione della ... ambito e i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici, L’Authority ... 🔗quotidianosanita.it

Legge Severino. Anac propone 25 modifiche. “Estendere regime inconferibilità e incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie” - L’Anac guidata da Raffaele Cantone segnala a Governo e Parlamento 25 modifiche alla norma su inconferibilità, incompatibilità e poteri di vigilanza, ordine e sanzione dell’Autorità. 🔗quotidianosanita.it

Pescheria, risposta di Anac. «Vimini, doppio ruolo incompatibile. Atti a rischio di nullità». Il vice sindaco: «La legge è cambiata» - PESARO Inconferibilità dell’incarico di presidente della Fondazione Pescheria dell’assessore e vicesindaco Daniele Vimini che è anche presidente della Fondazione Rof. È quanto asserisce l’Anac, ... 🔗corriereadriatico.it