Amstaff uccide un altro cagnolino e ferisce la sua padrona | arrivano i carabinieri

altro cane, un esemplare di Amstaff. Il cagnolino, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morto a causa delle ferite.Il fatto è accaduto in via Libertà poco dopo le 10,30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone, che dovranno ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità. Pare che l’Amstaff sia sfuggito al controllo del proprietario scappando dalla sua proprietà.Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso la donna, trasportata in codice verde all’ospedale di Piario. Bergamonews.it - Amstaff uccide un altro cagnolino e ferisce la sua padrona: arrivano i carabinieri Leggi su Bergamonews.it Attimi di paura domenica mattina 27 aprile a Ponte Nossa. Una donna di 43 anni e il suo meticcio sarebbero stati aggrediti da uncane, un esemplare di. Il, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morto a causa delle ferite.Il fatto è accaduto in via Libertà poco dopo le 10,30. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Clusone, che dovranno ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità. Pare che l’sia sfuggito al controllo del proprietario scappando dalla sua proprietà.Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso la donna, trasportata in codice verde all’ospedale di Piario.

