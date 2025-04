Amplifon espande la presenza negli Stati Uniti con l' acquisizione di 24 negozi in Arizona

Amplifon ha perfezionato l'acquisizione di due aziende, Safe in Sound Hearing e Sish Tucson, che possiedono complessivamente 24 negozi in Arizona, negli Stati Uniti, il più grande mercato mondiale nel settore della cura dell'udito. Entrambe le aziende, appartenenti alla stessa proprietà, rappresentano il quarto maggiore franchisee di Miracle-Ear, il marchio attraverso il quale il gruppo Amplifon opera negli Stati Uniti tramite negozi diretti e in franchising. Le due società hanno ricavi annui combinati superiori ai 15 milioni di dollari e impiegano complessivamente 65 persone."Questa acquisizione si inquadra nella nostra strategia di continuare a crescere nel più importante mercato globale del nostro settore rafforzando una rete di negozi diretti da affiancare al nostro consolidato network in franchising", spiega Enrico Vita, ceo di Amplifon.

