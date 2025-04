Amnesty | influenza Trump cruciale per diritti umani

influenza del presidente Trump è uno dei fattori cruciali per il disfacimento del rispetto dei diritti umani, l’allarme lanciato da Amnesty International nel suo annuale report. Servizio di Caterina Dall’Olio Amnesty: influenza Trump cruciale per diritti umani TG2000. 🔗 Tv2000.it - Amnesty: influenza Trump cruciale per diritti umani L’del presidenteè uno dei fattori cruciali per il disfacimento del rispetto dei, l’allarme lanciato daInternational nel suo annuale report. Servizio di Caterina Dall’OlioperTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ucraina, la critica di Crosetto: “Un errore i mini-vertici Ue, Meloni cruciale per il dialogo con Trump” - “Non ho mai amato i sotto-vertici europei. Tantomeno se queste fughe in avanti sono senza un criterio né preavviso. Un’Europa a centri concentrici, mi spiace, non può esistere. Ovviamente, in questa fase, l’Italia non poteva mancare. Pero vorrei essere chiaro e realista su un punto: senza gli Usa noi europei non andiamo da nessuna parte”. E’ questa l’analisi del ministro della Difesa Guido Crosetto nella lunga intervista al “Messaggero”, all’indomani del mini-vertice sulla pace in Ucraina convocata da Macron a Parigi. 🔗secoloditalia.it

Rapporto Amnesty, l'effetto Trump accelera sprezzo dei diritti umani - Roma, 29 apr. (askanews) - E' stato presentato a Roma il Rapporto 2024-2025 di Amnesty International, da cui emerge come nell'ultimo anno si siano aggravati alcuni conflitti, in particolare modo quelli di Gaza e Ucraina, ma anche in Sudan, Myanmar, Repubblica Democratica del Congo, e stia crescendo a livello globale la repressione delle proteste pacifiche. Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia, ha spiegato: "Siamo preoccupati da una novità, questa accelerazione di tendenze autoritarie, di delegittimazione del sistema multilaterale di protezione dei diritti umani che ... 🔗quotidiano.net

Terremoto Myanmar, effetto Trump sui soccorsi: latitano gli aiuti americani. Il Nyt: «Così Cina e Russia aumentano la loro influenza» - Oltre duemila morti e un numero imprecisato di feriti. A tre giorni dal catastrofico terremoto di magnitudo 7.7, in Myanmar si continua a scavare tra le macerie. Il sisma ha colpito un territorio già fragile, e attraversato da conflitti interni. Dal colpo di stato militare del 2021 la giunta al governo ha isolato il Paese asiatico dal resto del mondo. La guerra civile ha inoltre provocato una grave crisi alimentare. 🔗open.online

Meloni e Trump: un incontro cruciale - Il 17 aprile 2025, la premier italiana Giorgia Meloni si recherà a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questo incontro rappresenta un momento decisivo per le ... 🔗gaeta.it

Giorgia Meloni in missione: da Trump a Londra per un vertice cruciale - La Premier italiana Giorgia Meloni si impegna in una delicata mediazione diplomatica, volando a Londra dopo un colloquio con Donald Trump ... suo potere o della sua influenza, ma dei principi ... 🔗msn.com

Meloni a Washington: incontro con Trump per riaprire dialogo con Bruxelles e per uno scudo militare con Kiev - Un viaggio cruciale, anche per tentare di riaprire il dialogo tra Usa ... europea a incontrare il presidente Usa dall'inzio della guerra commerciale indetta da Trump. Ieri c'è stato un colloquio ... 🔗tg.la7.it