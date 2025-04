Amnesty contro Trump | ‘a rischio clima salute e giustizia razziale’

Trump sta mettendo il turbo al disfacimento dei rispetto dei diritti umani, ponendo a rischio miliardi di persone in tutto il pianeta" È quanto sostiene Amnesty International, in occasione della presentazione del rapporto annuale 'Lo stato dei diritti umani nel mondo'. "La campagna contro i diritti lanciata dall'amministrazione Trump ha aggravato violazioni già. 🔗 Imolaoggi.it

USA: il senatore Cory Booker protesta contro le politiche di Trump palando per oltre 24 ore - Negli USA, il senatore democratico Cory Booker protesta contro le politiche di Trump palando per oltre 24 ore. Booker entra nella storia con l’intervento più lungo di sempre al Senato americano. USA: il senatore democratico Cory Booker protesta contro le politiche di Trump Il senatore democratico del New Jersey, Cory Booker, ha battuto il record […] 🔗periodicodaily.com

La Cina reagisce a Trump: arrivano i contro-dazi al 34% - Pechino ha denunciato le nuove barriere imposte dal Presidente a stelle e strisce definendole come "una tipica mossa unilaterale di bullismo" e presentando ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio L'articolo La Cina reagisce a Trump: arrivano i contro-dazi al 34% proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sceneggiata "cacio e pepe" di Gassman e moglie contro Trump: com'è ridotta la sinistra - Eccoli gli antiTrump de' noantri. Firmano autografi, gli piace piacere, e sono tanto tanto alla moda. Bravi nel loro mestiere, ne prendessero mai una quando si azzardano a cimentarsi con la politica. Adesso ce l'hanno col presidente americano. Donald Trump spezza le convenzioni e le (loro) convinzioni. L'altra settimana ce lo ha fatto capire anche Massimo Gramellini, che malediva le stars americane per non aver fatto nulla di concreto contro il tycoon. 🔗liberoquotidiano.it

