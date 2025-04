Ammutinamento Napoli Grassani | Cassazione? De Laurentiis è soddisfatto

Grassani ha commentato la sentenza della Cassazione sul caso tra Hysaj ed il Napoli. Dopo circa sei anni si chiude il contenzioso tra Hysaj ed il Napoli per l'Ammutinamento del 5 novembre del 2019. La Cassazione, infatti, ha dato ragione al club di proprietà di Aurelio De Laurentiis.A commento di questa sentenza bisogna registrare alcune dichiarazioni di Mattia Grassani, legale del Napoli.Grassani: "La Cassazione ha dato ragione al Napoli"L'avvocato, esattamente ai microfoni ufficiali di 'Radio Marte', ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:Grassani: "La Cassazione ha dato ragione al Napoli" (LaPresse) – spazioNapoli.it"Riguardo l'Ammutinamento della squadra nel 2019, la Cassazione ha dato ragione alla società, rigettando il ricorso di Hysaj, che ora dovrà pagare 40mila euro di multa più le spese processuali.

Ammutinamento del 2019, la Cassazione ha dato ragione al Napoli: Hysaj condannato - Tempo di lettura: 3 minuti"La Cassazione ha dato ragione al Napoli: l'ammutinamento del 2019 fu un errore. E' un importante precedente, De Laurentiis molto soddisfatto. Hysaj è stato condannato, lo stesso dovrebbe accadere ad Allan". Queste le parole dell'avvocato del Napoli Mattia Grassani a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. "In merito all'ammutinamento della squadra nel 2019 la Cassazione ha dato ragione alla società, rigettando il ricorso di Hysaj (che dovrà pagare 40mila euro di multa più le spese processuali, ndr).

