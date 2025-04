Ammutinamento la Cassazione condanna l’ex Hysaj a pagare 40mila euro di multa CorSport

Ammutinamento dell'era Ancelotti. La Cassazione ha condannato l'ex Hysaj a pagare 40mila euro di multa, il tribunale ha stabilito che i calciatori non potevano disertare il ritiro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L'Ammutinamento era illecito, l'ex Hysaj condannato

Sul CorSport si legge:

La Cassazione ha scritto la parola fine sull'Ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli, condannando l'ex Hysaj (oggi alla Lazio) a pagare 40 mila euro di multa più le spese processuali. Ci sono voluti cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare – in via definitiva – che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio in Champions contro il Salisburgo; anche secondo i giudici della Suprema Corte, dunque, la decisione del club era legittima e tutt'altro che vessatoria.

