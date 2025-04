Ammutinamento del 2019 la Cassazione ha dato ragione al Napoli | Hysaj condannato

Cassazione ha dato ragione al Napoli: l’Ammutinamento del 2019 fu un errore. E’ un importante precedente, De Laurentiis molto soddisfatto. Hysaj è stato condannato, lo stesso dovrebbe accadere ad Allan”. Queste le parole dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. “In merito all’Ammutinamento della squadra nel 2019 la Cassazione ha dato ragione alla società, rigettando il ricorso di Hysaj (che dovrà pagare 40mila euro di multa più le spese processuali, ndr). Si tratta della prima decisione della Cassazione su un ritiro comandato dal club nei confronti dei professionisti e per questo motivo farà giurisprudenza. La sentenza entra nel merito dei diritti e doveri dei calciatori quando la società non è soddisfatta del loro rendimento”. 🔗 Anteprima24.it - Ammutinamento del 2019, la Cassazione ha dato ragione al Napoli: Hysaj condannato Tempo di lettura: 3 minuti“Lahaal: l’delfu un errore. E’ un importante precedente, De Laurentiis molto soddisfatto.è stato, lo stesso dovrebbe accadere ad Allan”. Queste le parole dell’avvocato delMattia Grassani a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. “In merito all’della squadra nellahaalla società, rigettando il ricorso di(che dovrà pagare 40mila euro di multa più le spese processuali, ndr). Si tratta della prima decisione dellasu un ritiro comandal club nei confronti dei professionisti e per questo motivo farà giurisprudenza. La sentenza entra nel merito dei diritti e doveri dei calciatori quando la società non è soddisfatta del loro rendimento”. 🔗 Anteprima24.it

