Amici 24 Francesco in lacrime parla delle sue paure | “Non mi sento mai abbastanza per me e per gli altri”

Amici 24, come si è visto nel daytime del 29 aprile, Francesco ha parlato delle sue insicurezze e paure nella vita. Il ballerino, con le lacrime agli occhi, ha spiegato: "Mi hanno sempre fatto sentire come se non fossi abbastanza, per me e per gli altri". 🔗 Nella scuola di24, come si è visto nel daytime del 29 aprile,hatosue insicurezze enella vita. Il ballerino, con leagli occhi, ha spiegato: "Mi hanno sempre fatto sentire come se non fossi, per me e per gli altri". 🔗 Fanpage.it

Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24: “Non mi sento bella, ho avuto problemi col mio corpo” - Nella scuola di Amici 24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile, Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale. Ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

