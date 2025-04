Amianto 22 ventidue operai ex Leuci di Lecco portano l’Inps in tribunale L’eternit? Vi protegge

Lecco – Dicevano loro che l'Amianto li proteggeva. Invece li uccideva. Non subito, ma lentamente, a distanza di anni, come un killer silenzioso e paziente, il cui nome è mesotelioma, un tumore che colpisce chi è stato esposto appunto all'Amianto. ventidue operai della ex Leuci di Lecco, la storica fabbrica di lampadine di Lecco, fondata nel 1919 e chiusa nel 2014, hanno trascinato in tribunale i vertici dell'Inps per ottenere i benefici contributivi a titolo di risarcimento per aver lavorato in un ambiente infestato dall'Amianto, che era ovunque, nelle coperture dei capannoni, nei rivestimenti dei condotti, nel materiale che trattavano, nei vestiti ignifughi che indossavano.Le leggeLo prevede una legge del 1992 per quanti sono stati esposti ai limiti delle 100 fibre di Amianto per litro d'aria: eppure sono obbligati a una battaglia legale con i funzionari di uno Stato che da una parte riconosce un diritto e dall'altro lo nega.

