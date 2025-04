American Psycho | Austin Butler troppo bello per interpretare Patrick Bateman?

Sembra che la direttrice del casting del film American Psycho del 2000 abbia un po' di astio nei confronti della notizia che Austin Butler interpreterà il ruolo principale nel nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis del regista Luca Guadagnino. Parlando con l'Hollywood Reporter, Kerry Barden ha suggerito che Butler potrebbe essere troppo attraente per interpretare Patrick Bateman, il ricco dirigente bancario di New York con tendenze psicopatiche che è stato memorabilmente interpretato da Christian Bale nel film del 2000. Secondo l'opinione professionale di Barden, invece, Butler sarebbe più adatto a un altro ruolo: il rivale di Bateman, Paul.

American Psycho compie 25 Anni di Satira e Rilevanza, Parla la Regista Mary Harron - Il 2025 celebra un quarto di secolo dall'uscita di "American Psycho", il film che ha lanciato Christian Bale e confermato il talento di Mary Harron. In una recente intervista, Harron ha condiviso le sue riflessioni sull'eredità del film, collegando la sua satira alle problematiche attuali, in particolare all'era di Donald Trump, offrendo una prospettiva affascinante sull'impatto duraturo del suo lavoro. 🔗mistermovie.it

Austin Butler e il nuovo adattamento di American Psycho: le dichiarazioni della direttrice del casting - Kerry Barden, direttrice del casting del film originale "American Psycho", critica la scelta di Austin Butler per il ruolo di Patrick Bateman, suggerendo che sarebbe più adatto a Paul Allen. 🔗ecodelcinema.com

